Francesco Totti, la foto con Noemi fa impazzire i fan

Francesco Totti e Noemi Bocchi si stanno godendo una fuga romantica in Africa. Nelle loro ultime storie, i due hanno fatto sapere ai loro fan di essersi avventurati in un safari insieme. L'ex calciatore e la sua fidanzata, infatti, hanno pubblicato sui propri profili Instagram foto e video della savana. La coppia si sarebbe divertita ad avvistare elefanti, rinoceronti, ma anche zebre e altri grossi predatori.

Negli scatti pubblicati da Noemi e Totti sui social è evidente la complicità sempre più forte tra i due. Dalle foto, infatti, emerge l'immagine di una coppia sorridente e felice mentre si gode la passeggiata nella savana. Rientrati in albergo, i due si sono concessi una serata davanti al camino acceso a giocare a carte. A documentarlo la Bocchi nelle sue storie. Insomma, scene davvero romantiche che hanno fatto impazzire i fan della coppia.

Intanto starebbe andando a gonfie vele anche la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice quest'estate è stata prima a Londra con le sorelle, poi in Sardegna con l'amica di sempre Michelle Hunziker e infine in montagna sulle Dolomiti in compagnia dell'imprenditore tedesco. In un selfie di qualche giorno fa, i due sono apparsi felici e sorridenti insieme.