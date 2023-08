A 58 anni, senza costume sul gommone: un video sconvolgente, la riconoscete?

Roberto Tortora 23 agosto 2023 a

a

a

L’anguria, si sa, è il frutto più fresco e dissetante che esista in estate, vero refrigerio per un palato disidratato dal caldo. Eppure, anche questa può diventare hot… se di sopra ci si posa un’Elizabeth Hurley tutta nuda e in libertà. Ed è proprio quello che è accaduto, perché l’attrice britannica ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui compare come mamma l’ha fatta mentre si gode il sole in piscina. Una tintarella integrale mentre galleggia a bordo di un materassino a forma di anguria, corredata da un commento inequivocabile: “Semplicemente fluttuante su una fetta di anguria”.

Ilary Blasi in bikini, il Lato B... Uno tsunami in piscina | Guarda

Liz Hurley ha dimostrato una cosa, che a 58 anni è in forma splendida e con le sue foto mostra tutta la sua bellezza e sensualità. La si vede spesso in pose in bikini sui suoi profili social, lei si mostra con disinvoltura e fa anche il suo gioco, perché è titolare di una linea di abbigliamento estivo, la “Elizabeth Hurley Beach”.

Questa volta, però, non c’è nessun lembo di stoffa da promuovere, c’è solo lei con tutto il suo corpo in bella mostra e in grande libertà. Ha raggiunto il suo picco di popolarità a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila, comparendo in diverse pellicole, tra cui la saga di Austin Powers e ha fatto parlare di sé per la turbolenta storia d’amore con Hugh Grant, durata tredici anni, dal 1987 al 2000. Nella sua vita, però, anche un evento molto doloroso: il suicidio a 55 anni di suo marito, il produttore cinematografico Steve Bing e padre di suo figlio Damian. Soffriva di depressione, aggravata dall’isolamento per il lockdown.