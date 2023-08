Arisa nuda, l'ex: "L'organo sessuale maschile? Cosa ho visto..."

Roberto Tortora 30 agosto 2023 a

E se tra le righe del post e soprattutto delle foto provocatorie di Arisa ci fosse un messaggio, anzi una frecciatina precisa al suo ex? Da quando è finita la sua relazione con Vito Coppola, conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Arisa è single. Prima ancora, l’ex professoressa di Amici ha avuto al suo fianco il manager Andrea Di Carlo.

La loro relazione è finita nell’autunno del 2021. Ebbene il manager sembra essersi sentito tirato in causa con il messaggio lanciato da Arisa, che recita: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina”.

A questo punto il manager ha colto l’occasione, sui suoi profili, per condividere il particolare botta e risposta tra Arisa e Madame (quel “ti amo” e “ti scrivo da mesi ma non rispondi, strano modo di amare”) e ha poi lanciato la stoccata: “Lei lo cerca alfa, ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile?”. E non è finita qui, perché Di Carlo è poi passato a un commento sulla sua di relazione con Airsa: “Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”. C’è della rabbia e del risentimento nei confronti della sua ex da parte di Andrea Di Carlo, vedremo se Arisa stavolta controreplicherà o sarà impegnata a valutare tutte le proposte di matrimonio che le sono arrivate in questi giorni.