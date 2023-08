Arisa senza niente addosso: "Valuto proposte di chi vuole il mio organo sessuale"

28 agosto 2023 a

Arisa senza veli. Questa volta la cantante supera se stessa e si mostra come mamma l'ha fatta. Un'occasione, quella arrivata su Instagram, in cui l'artista ha voluto lanciare un appello. Ed ecco che tra una foto e un'altra Arisa cerca marito. "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede". E ancora: "Solo intenzioni serie, no perditempo".

Ma gli scatti attirano subito l'attenzione. Sullo sfondo di un cielo azzurrissimo e di alcune piante di fichi d'India, la si vede prima seduta su un muretto con il braccio sul seno, poi di spalle con il lato b in primissimo piano. Niente slip e reggiseno. Quanto basta a collezionare "mi piace" e complimenti. E chissà che Arisa non trovi così proprio la sua anima gemella, la stessa che va cercando da tempo.