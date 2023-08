Arisa completamente nuda? Massacrata: "Tristezza, a ogni foto..."

28 agosto 2023 a

Arisa ha appena compiuto 41 anni e si trova in una fase della sua vita in cui cerca una relazione stabile. Almeno è quanto si evince chiaramente dall’ultimo post che ha pubblicato su Instagram: si tratta di una serie di foto bollenti, in cui la cantante è ritratta completamente nuda, e contemporaneamente di un annuncio serio. “Cercasi uomo, no perditempo”, ha scritto Arisa.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi - ha spiegato - max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio. Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a marrymeforlove hotmail.com. It's not a joke”. In pratica la cantante cerca un uomo “che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”. In cambio si offre “verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo”.

In poche ore sono arrivati decine di migliaia di commenti, la maggior parte di sostegno o di entusiasmo da parte degli uomini. Non mancano però le critiche, quasi tutte provenienti da altre donne: “Serviva davvero una roba del genere? Delusa”, “ma era il caso? Tristezza”, “per me ti sminuisci molto, ad ogni foto così. Non sei solo questo”.