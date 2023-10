Belen Rodriguez, la famiglia è preoccupata: voci drammatiche

03 ottobre 2023 a

Belen Rodriguez non se la sta passando affatto bene. Nei mesi scorsi era stata costretta a lasciare la conduzione de Le Iene e Tu si que vales. E, nonostante la recente frequentazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni, la showgirl argentina ha dovuto dare forfait anche a due impegni televisivi per motivi di salute: le interviste a Domenica In da Mara Venier e a Stasera c'è Cattelan da Alessandro Cattelan. Il conduttore di Tortona, in un primo momento, non aveva creduto al motivo della mancata partecipazione ironizzandoci su. Ma, stando a quanto rivelato da TG Com 24, sembra che Belen abbia davvero qualche problema di salute.

Pare che la mamma di Belen, Veronica Cozzani, e Cecilia Rodriguez si stiano prendendo cura della showgirl argentina. "Brutto periodo per Belen che è stata costretta nel giro di pochi giorni a dare forfait a due interviste in tv - si legge su TG Com 24 - Stefano De Martino assiste alla partita di calcio di Santiago e Luna Marì Spinalbese trascorre il fine settimana con gli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lasciando che mamma Veronica si possa prendere cura di Belen. Che le succede? Non solo lunghi silenzi social intervallati da post in cui appare dimagrita ma innamorata".

Anche Fabrizio Corona, il suo storico ex, ha parlato delle sue condizioni di salute, dicendosi dispiaciuto per il periodo nero che sta vivendo. In una lunga intervista concessa a Domenica In da Mara Venier, il re dei paparazzi ha ricordato di fare il tifo per lei e che si riprenderà, così da tornare anche con le sue doti di artista.