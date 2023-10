Michelle Hunziker, "ecco il suo nuovo uomo": chi è (e la prova "schiacciante")

17 ottobre 2023 a

Michelle Hunziker ha una nuova fiamma? Si tratterebbe del 41enne Alessandro Carollo, un osteopata romano, stando a quanto rivela il Corriere della Sera. Al momento i diretti interessati non sono ancora intervenuti sul gossip, né per confermarlo né per smentirlo. Tornando al presunto nuovo compagno della showgirl svizzera, pare che si tratti di uno dei professionisti più accreditati nel settore, con oltre 15 anni di esperienza: nel suo studio sarebbero già passati diversi nomi del mondo della tv, da Belen Rodriguez a Fabrizio Corona fino a Renato Zero.

Il gossip su questa presunta nuova coppia è scoppiato dopo una serie di indizi sui social. Lo scorso weekend la Hunziker si è concessa una gita in moto con alcuni amici. E scatti simili ai suoi sono comparsi anche sul profilo di Alessandro Carollo. I fan, in particolare, hanno notato una stessa moto nelle foto dei due, una Ducati rossa con il numero 1. E non solo: qualcuno avrebbe notato anche un nuovo anello, mai visto prima, al dito di Michelle. Per la showgirl si tratta di un peirodo sereno e felice, sia dal punto di vista della carriera che dal punto di vista privato. Sta per iniziare, infatti, la sua nuova avventura al fianco di Gerry Scotti a Io Canto. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, si sta dedicando al 100% al suo nuovo ruolo di nonna per il piccolo Cesare.