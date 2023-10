Michelle Hunziker? "Ecco il suo uomo, stanno insieme da un anno"

Roberto Tortora 13 ottobre 2023 a

Un nuovo amore per Michelle Hunziker? A 46 anni la showgirl torna ad essere protagonista del gossip. Lei si professa single al momento e lo ha ribadito anche a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, in cui è stata ospite lo scorso weekend. Una fonte dell’esperta di gossip campana Deianira Marzano, però, afferma il contrario. La Hunziker, infatti, sarebbe legata ad un uomo da circa un anno, una relazione cementificatasi definitivamente la scorsa estate. La fonte della Marzano dice: “Ormai lo sanno tutti, Michelle ha un nuovo compagno. Si frequentano da circa dodici mesi, ma solo dopo le vacanze estive la coppia è stata ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”.

È caccia aperta, quindi, all’identità di questo presunto nuovo amore della Hunziker. E la domanda è immediata: “Perché Michelle continua a dichiararsi single, nonostante ci sia anche tanto di anello?”. Per ora la diretta interessata tace, cerca di evitare il gossip dopo la difficile rottura con il suo secondo marito, Tomaso Trussardi, quando venne sorpresa, dopo poche settimane, in compagnia del chirurgo ed ex-concorrente del GF, Giovanni Angiolini. Fu travolta dalle critiche e, per questo, stavolta sta cercando di evitare tutto il clamore mediatico.

In quell’occasione, come del resto adesso, si trincerò dietro un rigido silenzio e tutt’ora non ha mai detto una parola della sua lovestory con Angiolini. Dunque bocche cucite, almeno per ora, prima o poi la stessa Michelle sa che le carte dovranno essere scoperte, prima che qualche paparazzo la becchi in flagrante. Per ora si è goduta il compleanno della figlia Sole, festeggiato con una partita di paintball al parco. Con loro la sorellina Celeste, alcuni amici e anche papà Trussardi.