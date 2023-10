Jennifer Lopez, foto pazzesche in lingerie a 54 anni

19 ottobre 2023 a

Un miracolo della natura. Questa è ancora oggi Jennifer Lopez, una delle icone sexy di Hollywood degli ultimi 25 anni. L'attrice di origini portoricane è famosissima per i film in cui ha recitato da diva e anche per la turbolenta vita sentimentale (è tornata a fare coppia fissa con il collega ed illustre ex Ben Affleck, con tanto di chiacchierato e piccante contratto matrimoniale anti-noia che obbliga i due, di fatto, ad avere una intensa attività sotto le lenzuola).

Per non farsi mancare nulla, però, l'intramontabile J-Lo (anche popstar di fama mondiale) si dedica anche alla carriera parallela da imprenditrice nel mondo della moda: di recente ha realizzato una nuova, sensualissima collezione di lingerie per il celebre brand Intimissimi.

Per l'occasione, ha pensato bene di diventare testimonial dei completini tutti pizzo, trasparenze e spregiudicati décolleté posando come modella d'eccezione. Piccolo particolare: la stella nata e cresciuta nel Bronx, a New York, oggi ha 54 anni splendidamente portati.

Le curve sono sempre tornite e generose, lo sguardo ammaliante. La posa promette scintille. Insomma, un capolavoro in carne e ossa come testimoniano i commenti entusiasti dei fan su X (l'ex Twitter) e su Instagram. E la combo con il suo nuovo singolo, This is me now (traduzione: questa sono io ora), fa il resto.

"La lingerie è un abbraccio che dà la forza di sentirti libera e bella", spiega la diretta interessata. Ai follower non resta che applaudire ("Ma sei vera?" o "Meglio di molte 20enni" sono solo due dei commenti social che hanno inondato le pagine della Lopez) e provare un po' di sana invidia per il buon Affleck.