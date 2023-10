Elisabetta Canalis, insulto volgare mentre esce dall'auto: lei reagisce così

19 ottobre 2023 a

Ritorno in tv per Elisabetta Canalis. L'ex Velina di Striscia la Notizia sarà protagonista di Tilt -Tieni il tempo. Con lei nel nuovo programma Enrico Papi, il maestro Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli. A svelare il cast è lei stessa in un video pubblicato su Instagram dai De Paolis Studio Roma. Proprio qui, però, i fan assistono a un siparietto. Nel filmato, infatti, si sente qualcuno dire: "Hai rotto il ca***". Di chi sia la voce non è dato sapersi, ma è certo che ha messo la Canalis in grande imbarazzo.

L'ex velina, impegnata nello shooting pre-trasmissione, ha cercato di trattenere una risata facendo una piccola smorfia. Intanto, sempre in vista di Tilt-Tieni il tempo, la showgirl è finita al centro della bufera. Tutta colpa di alcune foto considerate troppo esagerate. Testimonial di una nota azienda di calze, la modella viene immortalata con indosso una tutina attillata e trasparente distesa su una poltrona.

Inutile dire che i complimenti sono stati tantissimi, ma non sono mancate le critiche. C'è infatti chi ha scritto: "Provo pena per lei", chi ha chiosato: "Poi si lamentano che non trovano "uomini". L'età passa per tutti. Bisogna arrendersi!". O ancora: "Da donna secondo me ultimamente stai diventando eccessivamente volgare, ti preferivo prima". Dalla diretta interessata non è arrivata alcuna replica, anche se da tempo è abituata a essere presa di mira dagli haters.