Elisabetta Canalis senza trucco? Ecco il video: inimmaginabile

Elisabetta Canalis è reduce da una Fashion Week piena di impegni in quel di Milano. Oltre ad aver partecipato a diverse sfilate, la showgirl ha anche posato per alcuni servizi fotografici, che sono stati molto graditi dai suoi fan. D’altronde la Canalis è sempre un belvedere, anche fuori dagli ambienti patinati. Ne sono una dimostrazione gli ultimi due scatti che ha condiviso nelle storie di Instagram.

Elisabetta non si è fatta problemi a farsi vedere senza trucco e con indosso una semplice t-shirt bianca e dei pantaloni di tuta. “Ciao”, ha scritto per salutare l’Italia, che ha lasciato per fare ritorno negli Stati Uniti: la figlia Skyler Eva la attende nella casa di Los Angeles. Nonostante i tanti viaggi di lavoro, la Canalis è molto legata alla sua bambina, lo si vede anche dai contenuti che pubblica sui social.

Nella storia successiva la showgirl ha poi condiviso un collage di foto che ritraggono alcune facce buffe che sua figlia ha fatto durante una videochiamata. “Non vedo l’ora di tutto questo”, ha commentato la Canalis. Quando è stata ospite di Diletta Leotta all’interno del podcast “Mamma Dilettante”, la showgirl aveva dichiarato che la figlia le manca moltissimo quando deve partire e che la chiama tante volte ogni giorno.