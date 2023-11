Giorgia Soleri, Catwoman per Halloween: il costume super sexy incanta tutti

02 novembre 2023 a

a

a

Ha scelto il travestimento da Catwoman per Halloween: Giorgia Soleri ha festeggiato la notte più spaventosa dell'anno insieme ai suoi amici. E nelle foto postate sui social, ha mostrato per bene il suo costume: tutina lucida attillata, frusta, maschera e sguardo sexy. Un look che ha conquistato tutti i suoi fan. "Bellissima, meglio di Michelle Pfeiffer", ha scritto un utente. In molti hanno apprezzato il suo outfit, che ha messo in risalto il décolleté e le forme sexy dell'attivista, ex concorrente di Pechino Express.

Il risveglio, però, non è stato altrettanto esaltante. Tutt'altro. La Soleri ha fatto sapere - tramite un video nelle sue Instagram stories - di essersi beccata l'influenza. "Doveva succedere anche a me, ho preso l'influenza", ha fatto sapere l'influencer con una voce debole e stanca e il naso chiuso.

Caro Damiano dei Maneskin, sei un vero rocker? Allora non piagnucolare per la privacy

Nei giorni scorsi un altro problema per l'attivista, che aveva allarmato i suoi fan mostrando un occhio gonfio. La Soleri aveva pubblicato uno scatto del suo volto chiarendo cosa fosse accaduto. A provocarle quel gonfiore, in particolare, era stata la puntura di una zanzara. "Stanotte una zanzara ottobrina ha pasteggiato sulla mia faccia", aveva scritto l'influencer nelle sue storie, mostrando a tutti la pelle del viso gonfia attorno all'occhio.