Giampiero Mughini e "la stanza della putt***": rivelazione piccantissima della moglie

Pochi lo sapranno, ma in casa di Giampiero Mughini c'è anche la "stanza della put***a". Parola di Michela, moglie del giornalista oggi (discusso) concorrente del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, e noto per il carattere vulcanico e imprevedibile, e per qualche intemperanza soprattutto davanti alle telecamere.

Negli ultimi giorni, lo scrittore, opinionista, tuttologo e noto ultrà juventino è finito nella bufera per aver definito insultato una sua coinquilina, che ci è rimasta malissimo. "Tu hai proprio un futuro da zoc***a grande così", ha detto alla povera Angelica, capace di replicare solo con uno sconvolto "Giampi...". Seduto vicino a lui, Ciro Petrone ha commentato con prontezza: "Togliamo il vino da qui che è meglio".

Mentre sui social è scattata la rivolta anti-Mughini, con decine di telespettatori che ne hanno chiesto la squalifica, la moglie Michela Pandolfi, intervistata da Chi, l'ha di fatto difeso a spada tratta, al di là del caso specifico: "Lui è un esteta, gli piace il bello, la bellezza femminile". Per questo, giura, "io non sono gelosa". Anche se in passato qualche motivo avrebbe potuto pure averlo. "Il tradimento? Non l'ho beccato, me l'ha detto lui. Parliamo di vent'anni fa... Forse non l'ho mai perdonato per avermi tradito. Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo".

Il carattere stravagante e passionale di Mughini è confermato anche, come detto, da un particolare angolo di casa (quella vera, non quella del GF): "È la stanza della put***a. È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa".