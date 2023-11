Belen con Elio alle Maldive, la foto scatena l'orrore: "Cosa nasconde"

11 novembre 2023 a

Forse ha ritrovato l'amore, Belen Rodriguez, e sicuramente un po' di tregua sentimentale dopo i tira-e-molla degli ultimi anni. Ma di certo non la pace sui social, visto che ogni foto che la showgirl argentina pubblica su Instagram è accolta da una raffica di commenti tra l'irridente e l'astioso.

Figurarsi poi se le foto riguardano la "fuga d’amore" con il suo nuovo compagno, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. I due, ha rivelato la 39enne di Buenos Aires ma ormai italiana (e milanese) d'adozione, si conoscono da una decina di anni ma solo dopo l'ultima rottura con Stefano De Martino il loro rapporto si è evoluto in qualcosa di più intimo e serio. Nelle ultime settimane, Belen era sparita da social e, pare, si era fatta ricoverare in una clinica privata a Padova per recuperare da un forte stato di stress psicofisico, lasciando i due figli Santiago (avuto da De Martino) e Luna Marì (da Antonino Spinalbese) ai rispettivi padri.

Subito dopo, la Rodriguez e Lorenzoni si sono rifugiati nella casa in montagna dell'imprenditore, per un weekend di relax e romanticismo. Ora i due hanno fatto di meglio - o di peggio, a giudicare dai commenti dei follower di Belen -, volando alle Maldive in un resort extralusso. La showgirl ha pubblicato con dovizia di particolari gli aspetti più glamour del soggiorno e quelli più "sentimentali", legati ai momenti di coppia. Un "esibizionismo", secondo molti critici social, che nasconderebbe un malessere non ancora del tutto superato.

In tanti la accusano di "ostentare troppo" (sottinteso, evidentemente, la ritrovata felicità o perlomeno serenità), secondo alcuni utenti che si dicono psicologi o ferrati in materia per nascondere una fragilità intrinseca. Di mettere il proprio "benessere psicofisico" davanti a tutto, anche ai due figli (non conoscendone, questo è evidente, le dinamiche familiari e per questo più private). E, l'accusa più odiosa e che spesso colpisce le donne di spettacolo più esposte, quella di "dimenticare" letteralmente i due bimbi.