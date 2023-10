Belen Rodriguez, "hai cuccato bene". Dago-bomba: le frasi choc in strada

28 ottobre 2023 a

a

a

Nuovi sospetti su Belen Rodriguez e la sua turbolenta vita amorosa. La showgirl argentina nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé prima per la misteriosa "fuga" dai social e da Milano (qualcuno ha parlato anche di un ricovero in una clinica di Padova, per recuperare dallo stress psicofisico ed emotivo post-separazione), quindi per le paparazzate e i post in montagna, a fianco del nuovo compagno Elia Lorenzoni. Ma qualcosa, nella relazione con l'imprenditore bresciano, sembra non tornare.

Secondo quanto riporta Dagospia, la Rodriguez potrebbe "enfatizzare" il flirt con Elia come forma di "vendetta" nei confronti del suo ex Stefano De Martino, dopo l'ennesima dolorosa rottura tra i due.

Coperta soltanto dal reggiseno: Belen a letto, il ritorno incendiario | Guarda

"Auguri a te che sei l'immenso per me", ha scritto la showgirl argentina al nuovo partner, con una romantica dedica su Instagram. Un pensiero ricorrente e quotidiano, tra post e semplici "stories". Secondo Dago, proprio questa strategia comunicativa "a tambur battente" sarebbe il segnale che ha fatto rizzare le antenne agli esperti di gossip. Troppo clamore, troppo entusiasmo.

Lo stesso entusiasmo, pare, che dimostrano i passanti e i fan di Belen. Sempre Dago riferisce che molti urlano a Elia per strada "hai cuccato bene", riferendosi ovviamente a Belen. E su questo punto, c'è ben poco da obiettare. Sembra pensarlo anche Lorenzoni, che ha già ospitato la Rodriguez nella sua casa in montagna per un weekend di passione e relax.