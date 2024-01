Ilary Blasi, altra bomba su Totti: "Pronto a sputargli in faccia"

30 gennaio 2024 a

Nuovo capitolo del regolamento di conti tra Dagospia e Francesco Totti. Il sito diretto da Roberto D'Agostino è stato il primo, nel febbraio del 2022, a lanciare la notizia della crisi coniugale tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Una notizia smentita duramente dai diretti interessati sul momento, ma confermata dopo una manciata di mesi, quando la separazione tra la coppia "regina" della Capitale e dello showbiz italiano è diventata ufficiale con tanto di dettagli che confermavano il Dago-gossip.

Oggi, nel giorno dell'uscita del libro Che stupida con cui la Blasi assesta nuovi durissimi colpi all'ormai ex marito e un passaggio in particolare, in quelle pagine ricche di dettagli inediti e aneddoti illuminanti, ha scatenato la reazione piccata del più temuto sito di gossip politico (e non solo) italiano. Tutta la faccenda ha rischiato, letteralmente, di finire a sputi in faccia.

La Blasi ricorda i giorni di quelle prime rovinose indiscrezioni; "Amici e parenti mi inviavano il link a un nuovo articolo di Dagospia, intitolato 'Raccontacene un’altra, Ilary! La Blasi si fa ospitare dall’amichetta Silvia Toffanin a Verissimo per rompere il silenzio sulla crisi con Totti e dare la sua versione mejo di un film fantasy'. Insistevano. Secondo loro era tutto vero: Noemi Bocchi era l’amante di Francesco. E io avrei mentito su tutta la linea".

A quel punto la Blasi, che nel suo libro insiste sul punto di essere stata colta completamente di sorpresa nel febbraio di quasi 2 anni fa, passa all'azione coinvolgendo il marito: "Inoltrai il link a Francesco, commentando 'Dagospia rosica. Ha fatto un nuovo articolo con foto vecchie e dice: Ilary raccontacene un’altra'". "La sua risposta mi lasciò interdetta - sottolinea oggi la Blasi -: mi scrisse che, se così mi invitavano a fare, avrei dovuto raccontarne un’altra. Che?! Un’altra cosa? Esiste un’altra versione della storia? Ma la verità non ha versioni: o hai l’amante o non ce l’hai. Era possibile che fosse tutto vero? Francesco, il mio Francesco, quello che mi aveva sostenuto sempre, che si era sciroppato dietro le quinte tutte le puntate del Grande Fratello Vip perché sapeva quanto ci tenevo e voleva esserci mentre realizzavo il sogno di condurre un reality, mi avrebbe mandato a schiantarmi in quel modo? Dovevo aver capito male. Con i messaggi succede, no?".

E qui arriva la frase di Totti che, oggi, fa esplodere Dagospia: "Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di Dagospia e gli avrebbe sputato in faccia. Gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto". Riportando gli stralci del libro pubblicati dal Corriere dello Sport, Dago manda un altro messaggio al veleno ai due ex coniugi: "Francesco Totti non ha perso il vizietto - si legge sul sito -: dopo lo sputo a Poulsen, voleva sputare in faccia ai giornalisti di Dagospia (a France', qua ce trovi)". E ancora: "Invece di ringraziarci per averlo liberato di una zavorra, Totti ci accusò di 'fecche news' e ci voleva sputà in faccia". Ma occhio, conclude Dago, perché "a Roma se dice: non sputà' per aria che te ricasca addosso".