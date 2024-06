Alena Seredova, "un barile, grassa e vecchia": duro sfogo sui social

05 giugno 2024 a

"Mi hanno detto che sono un barile, grassa e vecchia": Alena Seredova, rispondendo alle domande dei fan, ha spiegato che questo è il motivo per cui non pubblica più foto in bikini. I commenti sgradevoli nei suoi confronti sono iniziati nel 2020, dopo la terza gravidanza. E così, quando un follower le ha chiesto su Instagram come mai non pubblicasse più foto in costume da bagno, lei ha risposto: "Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo".

Il discorso sul corpo, poi, è andato avanti quando le hanno chiesto se si sentisse bene con la sua forma fisica: "Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni… A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c'è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti". Infine, a chi le ha fatto domande sulla vita sessuale con il marito, Alessandro Nasi, lei ha replicato: "Se faccio sesso? No guarda, leggo i giornali e basta. Ragazzi... Ogni tanto, dai".