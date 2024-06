Michelle Hunziker, il bikini (invisibile) a 47 anni

08 giugno 2024 a

"Parte l’estate!!!!!", ha scritto su Instagram Michelle Hunziker un paio di giorni fa, condividendo il video delle evoluzioni in spiaggia con l'amico ballerino e modello Andrea Cavalieri.

Al di là del passo a due nella sabbia (e relativi sfittò dei follower, "Per lei parte l'estate... per noi comuni mortali non direi", "Parte l'estate per te magari, ma per tanti con 1.000 euro al mese, parte il caldo!"), è sicuramente iniziata la stagione dei bikini.

Dalla Costa Smeralda, la conduttrice svizzera di Michelle Impossible e Striscia la notizia, a 47 anni (grazie alla figlia Aurora Ramazzotti) forse non la nonna più giovane del mondo ma sicuramente quella più sexy) ha pubblicato una serie di stories su Instagram in cui sfoggia un fisico pazzesco con un ridottissimo bikini fucsia.

Il gossip intanto si è scatenato per capire se accanto a lei ci sia il nuovo giovane flirt Matteo Viezzer, l'imprenditore con cui è stata paparazzata dal settimanale Diva e donna a Bergamo (in compagnia di un'altra coppia vip, Anna Tatangelo e Mattia Narducci) e ancora a Forte dei Marmi, al mare, questa volta da Chi. Al momento, sulle questioni di cuore, la simpatica Michelle è abbottonatissima e riservatissima dopo il turbolento periodo sentimentale successivo alla fine della decennale relazione con Tomaso Trussardi.