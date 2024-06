Ilary Blasi, bikini incendiario a Ponza

09 giugno 2024 a

Non c'è solo l'amore, per Ilary Blasi: la famiglia e le amicizie vengono al primo posto, insieme a Bastian Mueller, il bellimbusto tedesco che nel cuore della showgirl e presentatrice di Mediaset da un paio d'anni ha sostituito l'ex marito Francesco Totti.

Ilary e Bastian, sui social, sono sempre molto riservati. Pochi gli scatti insieme, rari post o stories su Instagram. Qualcuno ipotizza però che i due starebbero già pensando al matrimonio (proprio come Totti con la sua nuova compagna; Noemi Bocchi) ed è forse per questo che gli esperti di gossip hanno letto il weekend della Blasi "per sole donne", come un antipasto di (secondo) addio al nubilato.

Insieme alla sorella Melory e alle amiche più care, l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip si è concessa qualche giorno di sole, mare, relax e divertimento nel paradiso di Ponza. L'occasione è stata quella giusta per sfoggiare anche il primo, meraviglioso bikini di una stagione estiva che si annuncia scoppiettante.

Tra le storie di Instagram eccola dunque esibire un sorriso ammaliante e curve pericolosissime, a 43 anni, nelle stesse ore in cui anche un altro dei volti più amati del Biscione, Michelle Hunziker, ha pubblicato sempre tra le storie su Instagram alcuni scatti incendiari. Tra le due, c'è da dire, è una bella gara.