Michelle Hunizker, bikini pazzesco a 47 anni: una foto da urlo

Una carriera che ormai si protrae ormai da tre decenni, tra figlie che la amano e un nipotino, Cesare, che le riempie il cuore di gioia. Michelle Hunziker ha sempre dovuto lottare e conquistarsi la scena giorno dopo giorno. E il suo fisico statuario a 47 anni fa invidia a molte ragazze ben più giovani di lei. La conduttrice Mediaset è sempre stata molto attenta alla sua immagine, non tanto per una questione estetica, quanto perché è terrorizzata dagli acciacchi, dai dolori e dalle malattie, così come lei stessa ha ammesso in diverse occasioni.

Michelle Hunziker ha un rapporto molto sano con il suo fisico e l'allenamento, tanto da considerarlo un momento per lei stessa a cui non rinuncerebbe mai: "È diventato un rituale e ho imparato che ritagliarmi un’oretta per me fa bene anche agli altri: sono affetta da accudimento compulsivo e non è stato facile arrivarci". In una recente intervista a Vanity Fair, la Hunziker ha raccontato come spesso sia vittima dello stereotipo della donna ricca che con i soldi può avere quello che vuole, tra cui anche un fisico splendido: "Sai tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina. Soprattutto a 47 anni". Ma la showgirl, come detto, non lo fa soltanto per l'estetica: "Di quella sinceramente non mi interessa molto, ma lo faccio e mi alleno per invecchiare bene. Ho il terrore degli acciacchi, delle malattie e dei dolori e l’unica ricetta che conosco è prendersi cura del proprio corpo, quotidianamente, con alimentazione sana e movimento".

La sua vita potrebbe essere piena, ma manca sempre un tassello, quello più importante e se le viene chiesto il sogno nel cassetto, lei risponde così: "Sono sincera, incontrare il principe azzurro: a quest’età mi dico che sarebbe l’ora di trovarlo no?".