Melissa Satta in bikini con Carlo, le foto al mare: passione travolgente

04 luglio 2024 a

a

a

Ha ritrovato l'amore Melissa Satta, e con Carlo Gussalli Beretta sta trascorrendo giorni di relax, felicità e passione travolgente a Forte dei Marmi. "Carlo, sono nelle tue mani", titola malizioso il settimanale Chi, che pubblica le paparazzate della coppia al mare e in spiaggia, sottolineando i gesti dei due piccioncini, a partire dalla generosa "palpatina" dell'imprenditore.

Una sorta di luna di miele versiliana per la 38enne ex Velina di Striscia la notizia con un curriculum sentimentale turbolento: dall'amore giovanile con Bobo Vieri al matrimonio con Kevin Prince Boateng, ex calciatore tra i tanti club di Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza da cui ha avuto un figlio, Maddox.

"Dal minuto uno". Melissa Satta su Berrettini, la sua rabbiosa rivelazione dalla Toffanin

Per finire con la chiacchieratissima ultima liaison con il tennista Matteo Berrettini, terminata pochi mesi fa non tra polemiche e inutili veleni social.

Molti tifosi dell'atleta romano l'hanno accusata di aver condizionato il rendimento del compagno, dal momento che la loro storia è coincisa con la raffica di infortuni che hanno portato Berrettini dalla finale (persa) a Wimbledon al crollo nella classifica mondiale Atp.

"Prima Melissa Satta, ora...": Nicola Pietrangeli, la rasoiata a Matteo Berrettini

Attacchi che hanno provocato una grande amarezza nella Satta, che fortunatamente sembra aver recuperato la serenità grazie a Carlo, lontano dal mondo dello sport. Nelle ultime settimane, i due innamorati sono stati pizzicati spesso al mare e l'intesa, anche fisica, sembra andare sempre più a gonfie vele.