Anna Tatangelo, la foto pazzesca in piscina: occhio al bikini

La "nuova" Anna Tatangelo assomiglia terribilmente (e splendidamente) a quella "vecchia": ammaliante e sensuale. La cantante ciociara, ex moglie di Gigi D'Alessio, pubblica su Instagram qualche conturbante foto in bikini blu elettrico in piscina scatenando l'entusiasmo delle ammiratrici e soprattutto degli ammiratori.

Fresca di nuova fatica discografica, con l'uscita lo scorso 24 maggio del suo ultimo singolo Mantra ben accolto dai fan, la 37enne di Sora aveva ammesso qualche settimana fa sempre sui social presentando la sua hit: "Questo è stato un lungo periodo di rinascita e riscoperta, la prova tangibile che dal dolore possano nascere anche cose belle. Finalmente sono pronta per raccontarvele".

Una confessione a cuore aperto considerata dagli esperti di gossip la confessione nero su bianco della rottura con il suo ultimo compagno, Mattia Narducci. Alcuni indizi già in precedenza erano stati disseminati dall'autrice di Ragazza di periferia, Muchacha e Guapo: l'ultima foto pubblicata sui social in compagnia del modello risaliva ad aprile, in occasione della loro partecipazione al Coachella Festival in California. Poi stop: seguono su Instagram scatti patinati in solitaria e stories più "in presa diretta", come le ultime che la vedono in compagnia del fratello Giuseppe, dei nipotini e del figlio Andrea avuto da D'Alessio.

Quindi, come un terremoto, il post in costume da bagno e posa statuaria, che ha raccolto i complimenti sinceri di chi la segue fin da ragazzina ed è felice di rivederla finalmente serena, di nuovo.