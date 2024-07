Elisa Esposito e Michelle Comi, schiaffi veri e rissa al bar

17 luglio 2024 a

Dalla rissa social a quella vera, in carne ossa. Lo scontro tra Elisa Esposito e Michelle Comi, due stelline del web, è trasceso decisamente: le due ragazze sono state avvistate in un bar mentre si tiravano degli schiaffoni tremendamente reali, e come da prassi sono state riprese con un telefonino e il video è finito online. Facendo sospettare, peraltro, che tutto sia stato montato ad arte per generare ulteriore clamore e "viralità" intorno alle due protagoniste.

A iniziare la querelle è stata la Esposito, he sibillina ha parlato di audio in suo possesso ch avrebbero potuto compromettere la reputazione della Comi. "Le ho chiesto una collaborazione, che lei ha accettato", è stata la replica della Comi, poi bloccata dalla Esposito. L'incontro chiarificatore, o che perlomeno avrebbe dovuto essere tale, è avvenuto in un bar milanese e le immagini del duro faccia a faccia sono state pubblicate dalla pagina sempre molto piccante Very Inutil People su Instagram.

Per la cronaca, la 29enne torinese Comi qualche tempo fa aveva chiesto sui social a qualche follower di buon cuore (e portafoglio largo) di offrirle una vacanza di lusso in un hotel a 5 stelle e capacità di shopping illimitato, generando un ovvio carico di critiche e insulti. Ex impiegata amministrativa all'Istituto per Tumori di Milano, è oggi una delle italiane più famose su OnlyFans, il social a pagamento con contenuti riservati ad adulti. La Esposito, invece, è la famosissima "prof di corsivo" di TikTok.