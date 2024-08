Fedez rovente, terzo flirt estivo: foto incendiarie, beccato così con Luna

14 agosto 2024 a

Un'estate rovente per Fedez, il rapper ed ex di Chiara Ferragni. Mentre la biondissima influencer pare essere nel bel mezzo di una relazione con il manager della moda Silvio Campara, ecco che il settimanale a tutto gossip Chi documenta quello che sarebbe il terzo flirt estivo di Federico Lucia.

L'artista infatti è stato paparazzato in atteggiamenti inequivocabili con Luna Shirin Rasia, modella italo-venezuelana che è stata la fidanzata di Michele Merlo, cantante di Amici scomparso tragicamente nel 2021. Bolognese, di madre Venezuelana, ha studiato Economia e dopo la morte di Merlo ha trascorso qualche anno in Spagna, a Fuerteventura, per poi tornare in Italia.

Fedez si trova in vacanza con un nutrito gruppo di amici. Tra loro ecco anche Luna. Come detto, le foto non lasciano grossi margini all'immaginazione: più di una di queste ritrae la coppia mentre si scambia baci molto appassionati. La passione esplode prima in un locale, alla sera, dunque il gorno successivo in barca.

Un estate al massimo, per Fedez, che soltanto pochi giorni fa, direttamente dal Billionaire aveva lasciato intendere di volersela godere al massimo. Proprio quello che sta facendo...