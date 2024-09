Jennifer Lopez, la foto in costume in bagno: occhio allo specchio, selfie vietato ai minori

Roberto Tortora 02 settembre 2024 a

Se da noi, in Italia, lo scalpore c’è stato con la separazione tra Chiara Ferragni e Federico Lucia “Fedez”, nel mondo ha fatto “boom” la rottura tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, proprio quando sembrava che la coppia, finalmente, avesse trovato pace.

Da allora, però, in pieno stile latino, J-Lo è apparsa volutamente e frequentemente sui social, mostrandosi attiva più che mai. È una ritrovata voglia di vivere o una voglia di far vedere al suo ex cosa si stia perdendo? L’ultimo selfie, in effetti, va in quella direzione: la cantante di origine portoricana, infatti, si è immortalata in bagno e in costume da bagno, mettendo in risalto “le sue doti”.

Oltre a questo, grandi momenti di divertimento e vacanza da sola in giro per il mondo: sorrisi sinceri, momenti social, svago puro come mangiare un gelato in un abito floreale anni '50. Anche la foto di un bel bagno pieno di schiuma, probabilmente uno di quelli che lei si è goduta durante le sue vacanze negli Hamptons. In un’altra foto la si vede abbracciata alla sorella Lynda, poi alcune tenere immagini dei figli. Infine, uno scatto in abito rosa durante una cena in un ristorante di lusso. Jennifer Lopez non si arrende.

A 55 anni compiuti, il suo lato B urla ancora sensualità ed è lo stesso Daily Mail a prendere in giro Ben Affleck: “Ecco quello che ti sei perso”, scrivono. È passata solo una settimana, infatti, dalle istanze per il divorzio. E intanto J-Lo accumula outfit alla moda, che rivelano le sue curve. I meme si sprecano e la stessa Jennifer ha scritto a corredo di una foto: "Ogni cosa si sta svolgendo perché c'è un disegno divino". In un’altra, invece, si legge nei commenti: "lei sembra essere rifiorita, non è affatto turbata". Oppure: "Adesso è finalmente in pace".