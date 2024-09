Salma Hayek, questo bikini per i suoi 58 anni: Instagram in tilt

06 settembre 2024 a

Festeggiare il compleanno con una raffica di bikini e mandare, come suol dirsi, "l'Internet in tilt". Fatto. Salma Hayek, attrice messicana diventata ormai una icona a Hollywood, ha deciso di infiammare il web pubblicando sulla propria pagina Instagram una gallery fotografica di suoi scatti rigorosamente in tenuta balneare. Costumi da bagno interi, a due pezzi, eleganti, sportivi o sensuali: ce n'è davvero per tutti i gusti.

"Tanti auguri a me per i miei 58 anni", scrive la diva, che poi aggiunge un simpatico e sibillino post scriptum: "Nessuno di questi è un ritorno al passato". Come dire: sono tutte foto recenti, ovviamente originali e non ritoccate.

A una manciata di mesi dalla fatidica soglia dei sessant'anni, insomma, l'indimenticabile "vampira" del cult anni Novanta Dal tramonto all'alba si mantiene decisamente in forma. Qualcosa di più, forse, di "in forma", a giudicare dai commenti tra l'estasiato e lo stupito dei follower.

"Per piacere, condividi qualsiasi fontana dell'eterna giovinezza in cui tu ti sia imbattuta", ironizza una fan. "Questa donna sta bene per sempre!!! La GOAT della bellezza", laddove il termine in inglese indica sia "capra" (ma non è questo il caso) sia l'acronimo di "Greatest of all times", vale a dire "la migliore di tutti i tempi", come ben sapranno i sostenitori di Leo Messi e di Cristiano Ronaldo che da anni si scontrano sul titolo da assegnare al loro rispettivo beniamino.