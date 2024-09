Scontrini, la guerra tra Ilary Blasi e Totti: occhio ai loro carrelli della spesa, beccati così

14 settembre 2024 a

Dalla guerra in tribunale a quella degli scontrini. Francesco Totti e Ilary Blasi, separati dal 2022, secondo le indiscrezioni avrebbero siglato "un accordo segreto" nella causa di divorzio "per non portare a testimoniare i presunti amanti". Nel frattempo però l'ex capitano della Roma e la showgirl di Mediaset hanno conquistato nuovamente le pagine dei rotocalchi di gossip per le loro movimentate vacanze estive, in compagna dei nuovi rispettivi compagni, dei figli e degli amici, tra ferie "casalinghe" a Roma e dintorni, post su Instagram e paparazzate molto più esotiche.

L'ultima, in realtà, li ritrae nelle vesti decisamente quotidiane. Il settimanale Gente ha fotografato l'ex Pupone con Noemi Bocchi in un supermercato di Sabaudia e la Blasi insieme al compagno, il tedesco Bastian Mueller, in un altro supermercato.

Qualche giorno fa aveva fatto il giro d'Italia lo scontrino pazzo della Blasi, reduce da una spesa da 600 euro. In questa occasione, invece, forse su consiglio dell'imprenditore teutonico, gli acquisti effettuati a Roma "in un supermercato poco distante dalla casa all'Eur dove la conduttrice vive con i figli e dove ogni tanto lui è ospite", appaiono un po' più sobri anche se ricercati: tanta frutta, tanta verdura e "prelibatezze della gastronomia" impacchettate, all'insegna comunque di una alimentazione salutare.

Un po' più "da combattimento" le scelte del duo Totti-Bocchi, alle prese con le due giovani figlie della compagna di Francesco: tanti dolci, snack, bibite, merendine e cibi precotti, una sorta di manuale per la sopravvivenza di tanti genitori in giro per la penisola. Non è dato sapere, stavolta, chi abbia dovuto pagare di più alla cassa.