Stefano De Martino, sfregio di Belen? "Cos'ha buttato sul marciapiede sotto casa"

Uno strano ritrovamento sotto la vecchia casa di Belen Rodriguez, in centro a Milano. Una dimenticanza, forse. Oppure, come sospettano in molti sui social, "uno sfregio" al suo ex marito Stefano De Martino. La notizia, come si dice in questi casi, ha fatto il giro del web in un baleno, come si addice ai gossip più sugosi.

Premessa: nell'intervista al Corriere della Sera, Belen spiega che con De Martino, a lei legata da un rapporto lunghissimo e tormentato, fatto di due ritorni di fiamma clamorosi e da cui soprattutto è nato Santiago, il primogenito della showgirl argentina "i rapporti sono buoni". Un riavvicinamento, insomma, dopo il burrascoso ultimo strappo c'è stato. Tanto che proprio l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi impegnato nella conduzione di Affari tuoi su Rai 1, ha aiutato l'ex moglie durante le faticose e complicate fase del trasloco nei giorni scorsi. Eppure, qualcosa non torna e a sottolinearlo è il settimanale Oggi.

"Mistero fitto sotto la casa storica di Belén Rodriguez nel centro di Milano. Sul marciapiede – scrive il celebre magazine - sono apparsi qualche giorno fa vari cimeli dell’abitazione e una foto gigante con l’ex marito Stefano De Martino: trasloco in vista oppure oggetti pronti per l’Amsa, la società che a Milano raccoglie i rifiuti?", si domanda il giornale diretto da Andrea Biavardi.

Gli alti e bassi tra Belen e Stefano sono stati anche verbali. Sui social, ai curiosi che le consigliavano di partecipare come ospite ad Affari tuoi, l'ex conduttrice di Tu si que vales ha risposto con una battuta simpatica ma un po' maliziosa: "Non sono stati buoni affari". Al Corsera, nell'intervista-bilancio sui suoi primi 40 anni, i toni però erano decisamente meno bellicosi: "Pur con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato. Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini". Nella sua nuova abitazione, però, forse non c'è spazio per ricordi troppo ingombranti.