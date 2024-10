Chiara Ferragni mostra (più volte) un quadro: clamoroso messaggio a Fedez?

20 ottobre 2024 a

Una frecciata al suo ex? Il sospetto cade su Chiara Ferragni, l'ex ovviamente è Fedez. Si torna a parlare della coppia e dell'influencer, alle prese con diversi guai, ormai da tempo. La separazione ormai è avvenuta da tempo. Ma forse sono rimaste delle scorie.

Su Instagram, infatti, la Ferragni ha pubblicato due storie in cui raccontava la sua giornata, la sera al cinema con Leone e Vittoria, la serata perfetta. Dunque nelle storie ecco gli addobbi di Halloween, che ormai incombe. E fin qui tutto bene: le solite diapositive mostrate dalla influencer.

Ma un dettaglio ha scatenato i seguaci di chiara: si tratta di un quadro appeso nella stanza dei bimbi e che ritrae l'intera famiglia. Un quadro appeso al muro in cui tutti sorridono, Fedez compreso. La Ferragni mostra più volte il dipinto nelle storie, senza colpo ferire. E quell'indugiare sul quadro, da molti, sui social è stato interpretato come un messaggio a Fedez, un modo per ricordargli che il divorzio, lei, non lo avrebbe voluto.

Illazioni, ovviamente. Ipotesi. Ma c'è anche chi sostiene che quel quadro sia ancora lì perché Chiara Ferragni non vuole intaccare il concetto di famiglia, quella famiglia che comunque ha costruito con Fedez, nonostante la separazione.