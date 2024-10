Totti, "corna-bis"? Rumors pazzeschi: "Uscito con lei dallo stesso hotel"

24 ottobre 2024 a

Francesco Totti, attualmente impegnato con Noemi Bocchi, è stata paparazzato dal settimanale Gente in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Nelle foto si vedono i due che entrano in un albergo romano e ne escono dopo circa un’ora e mezza.

Con l'ex giocatore della Roma c'era un suo amico. Contattata dalla rivista, la Jacobelli ha detto: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente". Poi, quando le è stata chiesta una conferma della liaison, lei ha risposto: "Sì".

Sempre a Gente, la giornalista ha confermato anche di aver avuto in passato una relazione con Kylian Mbappé, l’attaccante francese del Real Madrid: "È stato due o tre anni fa. È durata qualche mese. Ma poi è finita. Eravamo due ragazzi giovani, avevamo altre priorità nella vita".

Non è tardata ad arrivare la reazione di Ilary Blasi, che ha pubblicato su Instagram uno spezzone dell'ultimo spettacolo di Paolo Camilli, in cui l'attore e regista fa un chiaro riferimento al gossip delle ultime ore. Sul palco Camilli inscena un'ipotetica conversazione tra Ilary e la madre Daniela: "A ma', hai sentito?", dice la finta Blasi interpretata da Camilli al telefono. "Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco?", risponde la finta madre della conduttrice, sempre interpretata da Camilli. Chiaro riferimento alla guerra delle borse e dei Rolex tra Totti e Blasi. "No ma', peggio, qua non vedo le borse, vedo la Gente... Mi sa che mi aspetta una serata, neraaaa".