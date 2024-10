Michelle Hunziker, dal grande soggiorno al terrazzo: ecco la sua casa da sogno a Milano

25 ottobre 2024 a

Michelle Hunziker, molto seguita sui social, condivide spesso con i propri fan momenti di vita quotidiana sia fuori che dentro casa. Proprio le foto e i video postati da dentro il suo appartamento a CityLife, a Milano, hanno permesso ai follower di scoprire alcuni dettagli della bellissima casa in cui vive in compagnia delle sue figlie Celeste e Sole e dei suoi adorabili cagnolini. Si parte dall'ampio ingresso che dà sul soggiorno, i cui toni sono tutti molto chiari e sul color panna. Passando alla zona giorno, poi, ad arricchirla sono il divano, la televisione e un mobile rettangolare attaccato al muro. Il pavimento, invece, è in parquet. Andando avanti, ecco il tavolo da pranzo davanti a una parete colorata.

Per quanto riguarda le camere da letto, quella della conduttrice sembra essere molto semplice, sui toni panna, con delle tende tutte chiare per non rovinare la luminosità della stanza. Dietro al letto matrimoniale, invece, compaiono vari scompartimenti e armadi scomposti di colore rosa chiaro. Nella zona esterna c'è invece un bel terrazzino che la conduttrice svizzera mostra spesso sui social: pavimento in parquet e divanetti bianchi, mentre sui muri c'è una carta da parati con foglie larghe e verdi, una scelta curiosa.