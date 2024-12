Wanda Nara caccia Icardi di casa e cambia il codice d'accesso: "Ha delle pistole!", si scatena il caos

02 dicembre 2024 a

Buttato in strada, Mauro Icardi, senza troppi complimenti, E con tanto di denuncia e contro-denuncia. La fine dell'amore tra Wanda Nara e l'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter oggi al Galatasaray (ma infortunato lungodegente) è diventata una durissima battaglia giudiziaria senza esclusione di colpi.

L'ex coppia più famosa nel mondo del calcio ha avviato le pratiche del divorzio, con la showgirl ed ex agente che farebbe coppia fissa con il giovane rapper connazionale L-Gante e con Icardi che avrebbe un flirt addirittura con la sua avvocata divorzista, Angela Burgos. Ma è il quotidiano La Nacion a riportare gli ultimi, clamorosi dettagli sulla faida in famiglia.

Dopo l'infortunio, Icardi era tornato a Buenos Aires per i primi tempi della convalescenza. La Nara gli avrebbe lasciato la casa in cui vivevano con i figli, ma solo fino a novembre. Al momento di lasciare la villa, Maurito si sarebbe rifiutato di sloggiare e dopo una violenta piazzata notturna, Wanda avrebbe deciso di recarsi dalla polizia di Tigre, "accompagnata dal suo fidanzato, il cantante L-Gante, per denunciare Icardi per minacce". La 37enne avrebbe accusato l'ex marito di possesso di armi, che però gli inquirenti non hanno trovato. In ogni caso, il bomber sarebbe stato cacciato di casa su richiesta del tribunale di Tigre, con tanto di divieto di avvicinamento tanto a Wanda quanto alla loro abitazione. "Ho prestato la mia casa con tutto il cuore, come faccio con chiunque, anche con Maxi López, il mio ex, ogni volta che viene in Argentina, ma il prestito era fino al 25 (novembre), poi mi serve la casa per motivi personali", ha spiegato la donna.

Icardi non sarebbe però rimasto con le mani in mano, e dopo aver trovato sistemazione presso un suo amico ha denunciato il furto di orologi preziosi, gioielli e denaro contante. Chi sia l'accusata, è facilmente intuibile.