Immigrazione, Nicola Porro contro Roberto Saviano: "Sostituire gli italiani, la sua idea nazista"

13 maggio 2021 a

a

a

"Bravo Porro" risponde Giorgia Meloni, condividendo un video pubblicato da Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica. Nel video, Porro risponde per le righe a un Roberto Saviano, galvanizzato, piuttosto che preoccupato, dalle recenti ondate di migranti che sono sbarcati sulle coste italiane. "Il solito Roberto Saviano che ritiene l'immigrazione una necessità e una benedizione: la sua folle idea è sostituire gli italiani con i migranti" analizza il conduttore nella sua quotidiana Zuppa di Porro. E tutto questo con la complicità del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e dell'Unione europea che, come al solito, scarica il problema sull'Italia. Il video viene presto ripreso dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sui suoi canali principali.

"Non possiamo battere i pugni". Cottarelli e i migranti, la frase che scatena Musumeci: "Basta ammazzarli". Ed è lite | Video

"Negli ultimi giorni sono sbarcate migliaia di persone sull'isola di Lampedusa, ma per loro l'emergenza non esiste" tuona Porro, passando poi nuovamente all'attacco dell'autore di Gomorra: "Stando a come lo pone lui, il problema esiste, l'emergenza c'è, ma non è una emergenza-invasione, bensì un'emergenza umanitaria. Forse tutte e due, ma non si può dire? Non solo, Saviano sostiene che l'immigrazione sia una necessità, addirittura una benedizione per il nostro Paese che non cresce più demograficamente. Vorrei che Saviano lo andasse a spiegare nelle periferie di Napoli, Roma, Torino" commenta Porro.

"Vuole guadagnare visibilità per arrivare al Colle?". Sospetti su Walter Veltroni, dove lo hanno beccato

Secondo il conduttore, l'idea di risolvere il problema demografico dell'Italia con l'immigrazione, sarebbe una 'idea nazista': "Che facciamo, prendiamo grandi navi e li facciamo arrivare tutti qua? Vi suona bene? È incredibile come non si riesca a capire che, oltre che umanitaria, l'emergenza è anche l'invasione. Perché non siamo in grado di accogliere così tanti migranti, senza averli scelti, così velocemente; e per altro con il biglietto pagato ai trafficanti di morte". Lo stato critico attuale è ormai sotto gli occhi di tutti. Lo aveva spiegato bene anche Giorgia Meloni, che in un post sui social aveva illustrato la situazione di Lampedusa: "Questo è il risultato dei confini spalancati e della pessima gestione del tema immigrazione: hotspot stracolmi e persone ammassate su dei materassi in condizione igieniche precarie. Fermare l’immigrazione clandestina significa anche contrastare questo degrado..."

"Il pasticcio dei contratti dei vaccini ha un nome e un cognome": La Ronzulli vuota il sacco: si mette male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.