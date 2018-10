Ritirati dal mercato tutti i lotti dei piatti monouso di polipropilene (composto chimico) dei marchi Elios e Sea Party. A darne la disposizione, a scopo precauzionale - fa sapere Fanpage.it - è stato il Ministero della Salute, che ha ricevuto i risultati delle analisi effettuate da Arpa Puglia. Nella comunicazione sono individuati livelli superiori ai limiti di migrazione totale di sostanze nel cibo, presenti in uno dei lotti interessati di piatti bianchi fondi Elios (1ELIOSFO8 lotto 20180807).

I prodotti coinvolti nel provvedimento sono commercializzati in confezioni di varia dimensione, identificabili dai codici referenze, per Elios: 1ELIOSFO8, 1ELIOSPI10, 700ELIOSFO12, 700ELIOSPI14, 500ELIOSFO18, 500ELIOSPI20. Mentre per Sea Party: 1SEAPARTYFO10, 1SEAPARTYPI12, 700SEAPARTYFO, 700SEAPARTYPI, 500SEAPARTYFO28, 500SEAPARTYPI30. A produrre i piatti monouso è stato T&M Trade & Marketing srl, nello stabilimento di via B. Buozzi traversa via del Deserto, a Bari. Lo Sportello dei Diritti a scopo precauzionale ha raccomandato di non utilizzare i piatti monouso con i codici segnalati.