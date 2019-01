Due caccia Eurofighter si sono alzati in volo oggi pomeriggio, 26 gennaio, dopo la segnalazione di un velivolo sconosciuto che procedeva a bassa quota e bassa velocità sui cieli dell'Italia centrale senza comunicare via radio col controllo del traffico aereo. I due caccia subsonici, partiti dalla base di Istrana in provincia di Treviso, hanno poi intercettato sul veneto meridionale quello che hanno scoperto essere un ultraleggero decollato dall'aviosuperficie di Torre Alfina e diretto a Bolzano. Il pilota non aveva comunicato la rotta agli addetti del controllo del traffico aereo, innescando l'allarme che prevede il decollo dei caccia. I piloti si sono accertati che l'equipaggio dell'ultraleggero avesse ripristinato i regolari contatti radio con gli enti del traffico aereo e sono quindi tornati alla base.