Sammy Basso sta bene e l’Ospedale San Camillo di Roma non può che esserne felice, sia per il ragazzo che per il primato raggiunto: per la prima volta al mondo, infatti, è stato operato un cuore invecchiato precocemente. Come tutti sanno, Sammy, noto per le sue apparizioni televisive, è affetto da progeria, una patologia rarissima causa del suo precocissimo invecchiamento. Il ragazzo infatti ha appena 23 anni, sebbene dall'aspetto ne dimostri molti di più.

Come riporta l’Ansa, a guidare la delicata operazione chirurgica della settimana scorsa è stato il dottor Francesco Musumeci, direttore del reparto di Cardiochirurgia. Questo è stato accompagnato anche da un’equipe di esperti perché di solito lo stesso intervento viene eseguito su pazienti ben più anziani senza tanti rischi, ma questa volta era necessario tutelarsi quanto di più viste le delicate condizioni fisiche di Sammy. In ogni caso adesso il paziente sta molto bene e domani potrà tornare a casa.