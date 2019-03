Tragedia in Valle d'Aosta dove è morto l'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Hérin, precipitato con un Piper a Torgnon, in Valtournenche. Valdostano di 52 anni, Hérin stava lanciando coriandoli per festeggiare l'ultimo giorno di apertura delgi impienti di sci. Con lui c'era a bordo un'altra persona che ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata all'ospedale Parini di Aosta. Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, Hérin è stato ai vertici del mondo dello slittino su pista naturale: due ori mondiali nel doppio e due argenti, nel singolo e nel doppio. Passato alla mountain bike, aveva vinto un bronzo ai campionati del mondo di Vail nel 1994 e nel 1997 si era aggiudicato la coppa del mondo.