Ventimiglia, bimbo scomparso dal camping: uomo in caserma, il racconto non convince

Il testimone ascoltato dai carabinieri che avrebbe visto per ultimo il piccolo Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso ieri sera da un camping a Latte, frazione di Ventimiglia, è stato portato in caserma. L'uomo avrebbe raccontato di aver notato il bimbo nel suo terreno, sentendolo chiamare "papà, papà", e di averlo accompagnato verso la strada. I familiari, però, avrebbero detto ai soccorritori che Alain non parla e risponde solo alla voce della madre. Oggi i cani molecolari impiegati nelle ricerche hanno fiutato una pista che porta dritto nell'abitazione di campagna del testimone, sulle prime alture della frazione, poco distante dal camping dove Alain si trovava insieme ai genitori.

Dopo averlo ascoltato, gli investigatori hanno anche perquisito l'abitazione dell'uomo e poi l'hanno portato in caserma per ulteriori accertamenti. Pare, stando a quanto filtra, che vogliano verificare l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Anche perché dal suo racconto emergerebbero alcune incongruenze. Per lui, comunque, non è scattato né lo stato di fermo né sono stati emessi provvedimenti legati all'indagine nei suoi confronti.