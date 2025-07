Garlasco, rumors su Alberto Stasi in carcere: giorni cruciali

"Questo proverebbe la totale estraneità di Stasi. La sua innocenza, che sosteniamo fin dall'inizio": l'avvocato di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio della ex fidanzata Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007, lo ha detto a proposito dell'esistenza di un potenziale "Ignoto 3" nel caso, dopo che dall'analisi del tampone orale della ragazza è emerso un Dna maschile sconosciuto. Il legale Antonio De Rensis, intervistato da Repubblica, ha comunque messo le mani avanti spiegando che prima deve essere esclusa la possibilità che il tampone sia stato contaminato, magari proprio da chi lo ha analizzato.

In ogni caso, ha creato non poco scalpore la notizia di tracce di Dna ignoto sul tampone orale fatto alla Poggi. Dna, dunque, non appartenente né a Stasi né ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e nuovo indagato nell'inchiesta riaperta di recente dalla Procura di Pavia. De Rensis, poi, ha detto di aver sentito il suo assistito: "È in attesa. Confida nei risultati definitivi. Ed è molto emozionato, come capirete bene".