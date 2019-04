Giorgia Meloni vede i dati dell'Inps sul reddito di cittadinanza e sbotta: "In alcune regioni le card per il reddito date agli stranieri superano quelle concesse agli italiani". Quindi, chiede su Twitter: "Per voi è giusto che gli italiani, molti dei quali a stento arrivano a fine mese con i loro stipendi, debbano dare la paghetta a rom e immigrati?".

Intanto emergono i dati ufficiali: sono in totale 946.569 le domande di reddito di cittadinanza presentate finora. La Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste: 160.333, seguita dalla Sicilia, con 150.590 domande. Superiori alle 80mila le richieste in Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 87.500, 83.190 e 82.696). Le regioni con il minor numero di domande sono invece la Valle D'Aosta (1.259), il Trentino Alto Adige (3.355) e il Molise (5.952).