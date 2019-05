Meteo, le previsioni nefaste sul weekend elettorale: l'estate era un'illusione, mezza Italia sotto la pioggia

Beato chi ha potuto godersi il ritorno del bel tempo e delle temperature dal vago sapore estivo, perché l'accenno della bella stagione è ormai finito. Le previsioni sul weekend tra il 25 e il 26 maggio sono nefaste per i vacanzieri mordi e fuggi, oltre che per chi avrebbe voluto andare al seggio elettorale per le elezioni Europee e Amministrative senza ombrello.

Domenica al Nord il cielo sarà molto nuvoloso ma con fenomeni scarsi, più probabili a ovest e nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. In nottata su tutte le pianure. Temperature poco variate, massime tra 21 e 24. Al Centro cieli chiusi con piogge e rovesci, diffusi e persistenti in giornata poi in attenuazione serale su Sardegna e tirreniche. Temperature in calo, massime tra 18 e 21. Al Sud diffusa instabilità con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, piu' frequenti a ovest. Temperature in diminuzione, massime tra 16 e 21.