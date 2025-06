Mario Giuliacci, le previsioni meteo: fine del caldo, cosa sta per accadere

Il "blocco Omega" annunciato dal meteorologo star Mario Giuliacci è arrivato e ha portato temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi, ma non durerà a lungo, perlomeno su una parte dell'Italia che si deve già preparare a piogge e rovesci. Il weekend sarà "caratterizzato da caldo afoso intenso, da Nord a Sud", spiega l'esperto, con la Sardegna che sarà la regione più bollente. I picchi di caldo raggiungono picchi anomali per la tarda primavera, ma già da questa sera si segnalano i primi bruschi abbassamenti.

Giuliacci prevede "qualche temporale pomeridiano sulle zone alpine" mentre per "domenica 15 giugno è previsto un primo cambiamento: una perturbazione, addossandosi alle Alpi, favorirà il ritorno dell'instabilità al Nord, dove si formeranno numerosi temporali pomeridiani, ma sempre in contesto di caldo afoso intenso".

Per il vero e proprio refrigerio bisognerà attendere ancora qualche ora. "Venti freschi tra lunedì 16 e martedì 17 giugno riusciranno a infiltrarsi sulla nostra Penisola, favorendo un sensibile abbassamento delle temperature, prima al Nord e poi anche al Centro-Sud, garantendo così un temporaneo ridimensionamento del caldo".

Anche il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare prevede più o meno lo stesso andamento, almeno per questo sabato. A Nord "condizioni di bel tempo su tutte le regioni, ma con temporanei annuvolamenti pomeridiani sui settori alpini e appenninici con isolati rovesci o temporali più probabili fra Trentino-Alto Adige e Piemonte". Al Centro e sulla Sardegna "cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutto il settore con annuvolamenti sparsi sulle aree interne appenniniche con possibili isolati rovesci o temporali, specie tra basso Lazio e Abruzzo, ma in esaurimento serale" Al Sud e in Sicilia "tempo stabile e soleggiato ovunque con qualche nube in più sulla Calabria e Sicilia orientale nelle ore centrali dove saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali".

Temperature:massime "in aumento su Puglia, Sicilia settentrionale e Sardegna dove, su quest'ultima regione, ci saranno le condizioni per onda di calore con temperature oltre i 38-39 gradi Celsius; stazionarie sulle rimanenti regioni". Venti "ovunque deboli variabili con qualche rinforzo settentrionale sulla Puglia meridionale e sulle coste ioniche calabresi; a prevalente regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali.Mari:mossi il Canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio settentrionale, ma con moto ondoso in diminuzione dalla sera; poco mossi i restanti mari.