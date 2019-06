Il Pd del Lazio, come si vede nella pagina Facebook, raccoglie soldi per Carola Rackete, il capitano di Sea Watch. Lo scrive in una nota il gruppo capitolino del Pd, che fa sapere che - "come gruppo Pd Campidoglio - abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi per la multa e le eventuali spese legali per la Sea Watch 3. Lo sbruffoncello è il ministro dell’Interno Salvini che dovrebbe intensificare la lotta all’illegalità e non quella contro le Ong, smetterla di fare spot, frequentare e farsi foto scomode con delinquenti".

Per approfondire leggi anche: Sea Watch, Lerner tira in ballo la mamma di Salvini

"A Lampedusa", prosegue la nota, "10 tunisini sono entrati in porto su un barchino e altri 34 sono stati portati a terra da motovedette italiane. Salvini oggi si sveglia e sui social dice 'se arrestano l’equipaggio della Sea Watch sono contento, sono dei fuorilegge, prima di tutti la comandante'. Ci sono persone che sbarcano continuamente a Lampedusa ma solo i 42 della Sea Watch sono diventati un problema perché sono su una nave Ong e diventano un caso politico internazionale".