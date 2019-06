Il muro anti-migranti di Fedriga e Salvini? "Una coglion*** di proporzioni bibliche". Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, commenta piuttosto ruvidamente la proposta di Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, che al Fatto quotidiano svela l'ipotesi allo studio insieme al ministro degli Interni Matteo Salvini.











Con il Viminale si valuta un muro di 243 km al confine est tra Italia e Slovenia. "Un muro o altro - spiega Fedriga -. Adesso non so dirglielo. Ma certo che se l'Europa non tutela i suoi confini noi saremo costretti a fermare l'ondata migratoria che avanza attraverso altri Paesi dell'Ue con tutti i mezzi. Non possiamo mettere poliziotti a ogni metro, anche se le misure di vigilanza, grazie al nuovo piano del Viminale, stanno dando i loro frutti". "Quel che so - taglia corto il governatore - è che dobbiamo respingere un fenomeno che attenta alla tranquillità dei nostri concittadini, alla nostra sicurezza". Per il grillino Brescia "questa iniziativa non ha né capo ne coda, non se ne dovrebbe nemmeno parlare. Non è in agenda né nel contratto di governo, quelli della Lega non possono spararla sempre più grossa...". Altra benzina sul fuoco della crisi di governo che incombe da settimane su Palazzo Chigi.