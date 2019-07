Papa Francesco, l'ascesa clamorosa del suo uomo in Vaticano: chi è, perché dice che ora "è molto preoccupato"

Sempre di più l'uomo di Papa Francesco in Vaticano. Si parla di monsignor Francesco Masssara, figlio della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, nato a Drapia. All'attuale arcivescovo di Camerino e San Severino Marche, 54 anni, Papa Francesco ha conferito dal 26 luglio un importante e gravoso compito, ossia il ruolo di amministratore apostolico della diocesi di Fabriano-Matelica, che è confinante. A Massara il Pontefice ha conferito tutte le facoltà di vescovo, in sostituzione di monsignor Stefano Russo, il suo predecessore. Una mossa nell'ottica di una futura e differenze conformazione territoriale, che dovrebbe approdare a una revisione dei confini.

Rivolgendosi ai fedeli della nuova diocesi, monsignor Massara ha detto: "Vengo da voi con gioia anche se non con poche preoccupazioni. La responsabilità a me affidata esattamente ad un anno dalla mia nomina episcopale è talmente alta e impegnativa che, per non venire meno ai miei doveri di padre e pastore, occorrerà trovare nuovi ritmi di vita, ma soprattutto tempi e modi per essere vicino a tutti e ciascuno con premurosa attenzione ed ascolto fecondo, in modo da poter essere, fin quando il Signore vorrà, pastore secondo il suo cuore", ha concluso.

Come accennato, l'ascesa di Franco Massara è stata rapida. Era stato eletto arcivescovo di Camerino-San Severino Marche nel luglio dello scorso anno, mentre svolgeva la funzione di parroco di Limbadi, portandosi con sé come segretario il miletese don Domenico Romano. In precedenza aveva guidato per nove anni la comunità di Vazzano, per poi trasferirsi a Roma e rivestire per ben 13 anni importanti incarichi presso la Santa Sede. Quindi la chiamata da parte di Papa Francesco a trasferirsi in terra marchigiana, per guidare una comunità di fedeli ancora oggi alle prese con le laceranti ferite inferte loro dal terremoto che nel 2016 si è abbattuto nella zona, dopo questo nuovo incarico di amministratore apostolico divenuta ancora più numerosa.