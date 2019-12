Alex festeggia un anno dal trapianto del midollo: il simbolo di una battaglia vinta

"Un regalo bellissimo - afferma l'assessore alla Formazione è pari opportunità della Regione Campania Chiara Marciani - quello che ci ha fatto oggi Alessandro insieme ai suoi genitori Paolo e Cristiana, festeggiare insieme un anno dal trapianto di midollo. Abbiamo voluto ricordare insieme l’importanza di diventare donatori di midollo osseo. Basta un semplice prelievo del sangue per salvare una vita. Oggi la Regione Campania è tra le prime per numero di iscritti nel registro donatori con più di 15.000 persone, nel 2017 erano meno di 6 anche ai tanti ragazzi e ragazze che un anno fa pazientemente affrontarono lunghe file per verificare la compatibilità con Alessandro. E grazie a questo enorme sforzo di associazioni come Admo e di tutti coloro che collaborano al registro campano dei donatori diretto dal Professor Matarese. Undici persone sono risultate compatibili salvando altrettante vite umane!".