Ponza, lo scontrino fuori dalla realtà: "Pranzo da 923 euro"

Ci risiamo. Ancora una volta, con l'arrivo dell'estate, tornano alla ribalta gli scontrini "folli". L'ultimo? Ben 923 euro per un antipasto, quattro primi, acqua e vino. È successo all'isola di Ponza nel ristorante "Il rifugio dei naviganti", nella zona di Sant’Antonio. Stando a quanto riporta Repubblica a pesare sul conto sono stati gli scialatielli all’aragosta, costati 759 euro, e due bottiglie di biancolella della locale Cantine Migliaccio, pagate 120 euro.

"Erano turisti, hanno chiesto l’intervento della Guardia di Finanza", sostengono a Ponza. Ma al comando delle Fiamme gialle di Latina al momento non risulta alcuna denuncia. Nessuna segnalazione anche al Comune, come conferma il sindaco Franco Ambrosino. E ancora: "Nessuno si è lamentato, non ne sapevo nulla e finora non abbiamo ricevuto lamentele per i prezzi dei ristoranti".