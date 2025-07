Bergamo, muore risucchiato dal motore di un aereo: voli tutti fermi

Una persona è morta all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio dopo essere stata risucchiata dal motore di un aereo che in quel momento si stava preparando al decollo. L’individuo avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo contro il velivolo in fase di rullaggio.

È quanto apprende il Corriere da fonti aeroportuali a conoscenza della dinamica. Non è chiaro se si tratti di una persona proveniente dall’esterno dello scalo oppure già presente all’interno, ad esempio un passeggero o un dipendente. L’aereo coinvolto sarebbe un Airbus A319 di Volotea con destinazione l’aeroporto delle Asturie. Il velivolo, secondo la ricostruzione, stava ultimando il cosiddetto "pushback", cioè la manovra di allontanamento dalla piazzola di sosta.I voli in uno degli aeroporti più trafficati d’Italia sono sospesi dalle 10.20 alle 12.00 come conferma Sacbo — la società di gestione dell’impianto — in una nota. L’azienda parla di "inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine". Intanto tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un suicidio.