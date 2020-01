Terremoto in Puglia, trema il Gargano. Paura tra la gente, l'esperto: "Sismicità di base"

Trema la Puglia. Un terremoto di magnitudo 3,6 si è verificato alle 4.24 di questa mattina con epicentro a pochi chilometri dal paese di Carpino, nel Gargano, in provincia di Foggia e ad una profondità di 20 chilometri. La scossa è stata avvertita in modo distinto in tutta la provincia di Foggia e anche nella sesta provincia Bari. Al momento non vengono segnalati danni.

Un sisma che "rientra nella sismicità di base del nostro Paese, ne abbiamo molte simili ogni anno", spiega il direttore dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Ingv, Salvatore Stramondo. Sul Gargano, continua l'esperto, "dal 1985 ad oggi abbiamo avuto numerosi sismi di magnitudo simile".