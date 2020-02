Coronavirus, l'ultimo bollettino: 528 positivi, i decessi salgono a 14. Il primo caso in Abruzzo

Alle 12.30 il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, ha diramato il bollettino dei contagiati, guariti e decessi. I casi positivi in Italia salgono a 528, 37 guariti in Lombardia, 2 in Sicilia e i 3 dello Spallanzani; mentre 474 pazienti sono in assistenza, 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva. La Lombardia rimane la Regione più colpita; sale il bilancio dei contagi in Emilia-Romagna e si registra il primo caso di un residente in Sicilia (Catania). Si tratta di una donna che aveva viaggiato a Milano per incontrare la figlia. Le morti sono 14: tutti pazienti affetti da altre patologie e con complicazioni. Ecco la distribuzione regionale dei contagi regione per regione. Si registra anche un primo caso in Abruzzo:

Lombardia 305

Veneto 98

Emilia 97

Liguria 11

Lazio 3

Sicilia 3

Marche 3

Toscana 2

Campania 2

Piemonte 2

Abruzzo 1

Bolzano 1